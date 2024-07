Opinión 30-07-2024

Biblioteca de Linares: ¿Un Espacio para Todos?



Alejandra Astete Belmar



La lectura siempre ha sido un pasatiempo importante para mí y mis hijos. Es un momento de imaginación y entretenimiento que desarrolla el uso del lenguaje, la creatividad y, sobre todo, el conocimiento que está al alcance de todos. ¡Por eso, como familia, tenemos la costumbre de donar los libros ya leídos a diferentes instituciones públicas para apoyar y compartir con la comunidad!



En Linares, contamos con una moderna infraestructura pública ubicada en la esquina de Manuel Rodríguez y Max Jara. Esta biblioteca es un verdadero oasis de conocimiento y creatividad. El espacio cálido, amplio y limpio invita a todos a disfrutar de un ambiente acogedor, ya sea para leer en cómodos sillones o para trabajar y estudiar en mesas dispuestas en un entorno agradable. Los más pequeños también tienen su rincón, con áreas didácticas especialmente acondicionadas para ellos.

Lo mejor de todo es que estos servicios son gratuitos para todos los linarenses. La biblioteca ofrece cursos de computación y talleres mensuales, a los que se puede acceder inscribiéndose directamente en el lugar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los cursos comienzan una vez que se reúne un grupo suficiente de alumnos. Si ya cuentas con un grupo, puedes tramitar la inscripción a través de DIDECO o mediante tu Junta de Vecinos.



Además, la biblioteca cuenta con un auditorio que lleva el nombre del Profesor Domingo Torres Alarcón. Este espacio está abierto a la comunidad para la realización de eventos como charlas, lanzamientos de libros, obras teatrales, entre otros. Para utilizar el auditorio, es necesario coordinar con la Oficina de Partes Municipales.



La biblioteca se destaca por ser completa, actualizada y ordenada. Los usuarios pueden tomar prestados hasta cinco libros por una semana. Además, existe la posibilidad de donar libros, por lo que, si quieres ayudar en la tarea de incentivar la lectura entre la comunidad y tienes libros y material de lectura acumulados en casa, puedes llevarlos a la biblioteca, donde siempre serán bien recibidos.

Junto a la biblioteca, se encuentra una cafetería administrada por el Instituto Diego Portales, específicamente por los estudiantes de la carrera de Gastronomía. Aquí se ofrecen productos frescos, elaborados por los mismos alumnos bajo la supervisión de sus profesores. La cafetería cuenta con una amplia carta de productos dulces y salados, así como una gran variedad de cafés. Visitarla es una excelente manera de apoyar los emprendimientos locales y a los jóvenes que se están preparando para el futuro.



Sin embargo, a pesar de todos estos maravillosos atributos, la infraestructura, pagada con fondos municipales de todos los linarenses, no es accesible para toda la comunidad. La biblioteca funciona entre las 9:00 y las 18:45 de lunes a viernes, horarios en los que la mayoría estamos trabajando, lo que limita su uso a un sector reducido de la población. Además, al no abrir los sábados, se pierde la oportunidad de que la biblioteca sea un punto de participación familiar en el incentivo de la lectura. La comunicación de las actividades de la biblioteca se realiza principalmente a través de plataformas digitales, lo que excluye a muchos de nuestros adultos mayores que no tienen acceso a estas tecnologías. Aún más preocupante es la falta de inclusión del sector rural, donde el acceso a la biblioteca es prácticamente inexistente.



Es crucial analizar cómo está funcionando esta joya del conocimiento y generar una estrategia que permita que la sed de saber más y aprender llegue a todos los linarenses y no solo a algunos, como sucede actualmente. Tal vez habría que considerar colocar afiches informativos en postas, escuelas y almacenes rurales para incentivar la participación de todos, o la alternativa de una biblioteca móvil para llegar a la ruralidad. La apertura de la biblioteca los sábados podría ser una solución efectiva para que más familias puedan disfrutar de este valioso recurso, fomentando así la lectura y la participación comunitaria en un entorno accesible para todos.

Es imperativo buscar formas de incluir y fomentar el acceso de todos al conocimiento y promover la lectura.

“Lee para creer, para soñar y para inspirarte”.