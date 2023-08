Nacional 31-08-2023

Biobío: Cores piden revisar rendiciones de fundaciones

En el marco de la polémica por el caso Convenios, los consejeros regionales del Biobío pidieron analizar las rendiciones de las fundaciones que recibieron fondos públicos durante los últimos meses.



De acuerdo a las bases de estos procesos, los directivos de las fundaciones no pueden rendir sus sueldos, situación que sí ocurrió en algunos casos.



El consejero Gabriel Torres dijo que "eso lo detectamos ahora, cuando ya supimos y nos metimos en el tema de la investigación donde efectivamente habían nombramientos cruzados y a la vez se recibían honorarios. Lo último fue que también en red Cultivarte ocurría lo mismo, eso lo dicen las bases, pero llama la atención que también quienes son las contrapartes técnicas del gobierno regional no informen".

Por su parte, Piero Blas aseveró que "esto al parecer es un mecanismo de esta administración, vemos cómo a lo largo de varios meses, donde incluso estos casos fueron de connotación pública y la respuesta aún así fue tardía. Por ejemplo en el caso de red Cultivarte la primera noticia es el del 2 de julio y el exjefe de división de Desarrollo Social el 15 de agosto recién objeta que no correspondía el pago a la presidenta de esta organización".