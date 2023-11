Opinión 11-11-2023

Black Friday y eventos digitales con ofertas: ¿Conviene participar en todos?



Por Ariel Jeria

Gerente General de Rompecabeza



El próximo 24 de noviembre se desarrollará el conocido, Black Friday, día siguiente a Acción de Gracias en Estados Unidos que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, conocido por ser una jornada de venta con atractivos descuentos. En la era digital, este tipo de eventos se ha trasladado a los e-commerce y a otros países, donde Chile no es la excepción. Si bien para las marcas participar en este tipo de jornadas puede ser una herramienta poderosa para conectar con audiencias y promocionar productos o servicios, ¿es realmente conveniente participar en todos los que se lleven a cabo durante el año?



Todo depende de las expectativas que se tengan de cada evento. Lo mejor es revisar las ventajas y desventajas de participar:



Ventajas:

a) Visibilidad y Exposición: Participar en eventos digitales con descuentos puede brindar una exposición inigualable. Al unirse a una plataforma o iniciativa reconocida, una marca puede llegar a una audiencia más amplia y diversa, lo que, a su vez, puede generar nuevos seguidores y clientes.



b) Generación de Leads y Ventas Incrementadas: Estos eventos son una excelente oportunidad para captar leads cualificados y convertirlos en clientes. Los descuentos y ofertas especiales pueden incentivar la compra, generando un aumento significativo en las ventas durante el período del evento.



c) Fortalecimiento de Relaciones con Clientes: Ofrecer descuentos exclusivos a los clientes existentes es una forma efectiva de fidelizarlos y mostrarles aprecio. Además, esto puede generar un boca a boca positivo y construir una comunidad leal en torno a la marca.



Desventajas:

a) Desgaste de la Imagen de Marca: Participar en demasiados eventos de este tipo puede llevar a que una marca sea percibida como "barata" o de baja calidad. Es importante mantener un equilibrio y no sacrificar la percepción de valor que los clientes tienen de la misma.



b) Disminución de los Márgenes de Ganancia: Ofrecer descuentos significativos puede reducir los márgenes de ganancia, especialmente si no se planifican adecuadamente. Es crucial evaluar la viabilidad financiera de cada evento antes de participar.



c) Sobrecarga de Comunicaciones y Promociones: Participar en demasiados eventos puede resultar en una sobrecarga de comunicaciones para los clientes. Esto puede llevar a que los mensajes se diluyan y que los clientes se vuelvan inmunes a las promociones.



Considerando todos los puntos anteriores, la invitación es a desarrollar una planificación equilibrada, que permita aprovechar las oportunidades, pero sin sacrificar el prestigio y posicionamiento de marcas, productos o servicios. La participación en eventos digitales con descuentos debe ser parte de una estrategia integral de marketing, complementada con otras tácticas que fortalezcan la presencia y percepción de la marca en el mercado.