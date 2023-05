Opinión 18-05-2023

BLANCA AÍDA, MI MADRE



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno.







Blanca Aída. ¡Mi madre!

Blanca Aída, al igual que todas las madres del mundo, fue la mejor esposa y madre.

Todos tenemos una mamá, y en este día hablamos de sus bondades, de sus habilidades, de su sabiduría, de cómo aman a sus hijos, a sus familias y especialmente de los valores de amor que, según ellas, enmarcan la buena convivencia entre los hombre de la Tierra.

Hoy voy a hablar de Blanca Aida, mi madre…mujer.

Un día conoció unos ojos verdes y se enamoró de ellos. Se casaron y tuvieron ocho hijos. Se aman hasta ahora, aun después del fallecimiento de ambos. ¡Parecerá extraño, pero es así!

Por motivos del trabajo de mi padre, lo acompañó siempre a lugares muy recónditos y como para ilustrar esta aseveración, en mi caso, que soy el quinto hijo, nací en la última estación del desaparecido Ferrocarril Militar Puente Alto a El Volcán, entreverada en plena Cordillera de los Andes.

El amor por su esposo, Manuel, podría decirlo, es indescriptible. Lo amaba con toda su fuerza y era recíprocamente correspondida.

Y en cada una de esas destinaciones de trabajo de mi padre, fue galardonado con el nacimiento de un hijo. Y llegó el primero, el segundo… y así, hasta un octavo.

Fuimos felices con ellos, nada nos faltó, y el amor siempre estuvo presente.

Ella, era la gran guaripola que dirigía todo, nuestras enseñanzas, corregir nuestras equivocaciones. Es decir, haciendo todas esas cosas que todas las madres con su inmenso amor hacen por sus hijos.

Desde muy niño, tenía la costumbre de hacer todo tipo de preguntas a mi madre y siempre tuvo la respuesta correcta.

-¡Madre!

-¿Por qué el sol se va todos los días?

Porque se cansa de ver a los hombres cómo se maltratan entre sí y devastan la tierra, a la cual le entrega su luz y energía y ni siquiera le agradecen.

¿Y quién consuela al sol?

La luna y las estrellas y es ahí donde aparece el amor para renovar las energías del sol.

Y sus hijos se fueron casando y formando sus familias.

Ella enfermó gravemente en octubre de 1972.

Acostumbraba a visitarla los días sábado, debido que tenía que trabajar los cinco primeros días de la semana.

Llegué ese sábado, una semana antes de que terminara el mes de abril de 1973, y la encontré levantada, sorprendido porque ya casi ya no podía hacerlo y me dijo: “Carlos, me siento tan bien, por qué no me llevas a caminar hasta le esquina porque deseo tomar sol en esta mañana tan bonita.

Y nos fuimos caminando del brazo, conversando. Siempre soñé que tú ibas a ser un escritor. – yo le sonreí. “Me siento tan bien, creo que me estoy mejorando”.

“Si mamita”, contesté. Le mentí, con lágrimas en los ojos. Todos sabíamos que estaba viviendo sus últimos días.

Alcanzó a conocer ocho de sus veintiún nietos que sus hijos le brindamos como continuidad de la vida.

Falleció el 30 de mayo de 1973, rodeada de sus hijos y la sensibilidad mía como futuro poeta, se presentó en un desmayo. Nunca me había pasado algo así, pero de ese modo se manifestó el deseo de mi madre en ser un escritor.

Mi padre cayó en un duelo de siete años y la tristeza, recuerdos y melancolía le acompañó hasta el día de su muerte.

Seguí con mi costumbre de visitarlo los sábados y un día, él, ya con ochenta años me dijo en una de mis últimas visitas.

-Carlos, estoy orgulloso de mis hijos. Creí que me decía eso por los logros y metas alcanzados por nosotros, sus hijos.

Él continuó: -Porque todos mis hijos aman mucho a sus hijos.

Resumió en esas sublimes palabras lo que mi madre y él sembró en el corazón de sus hijos. Su permanente amor.

-“Todos tenemos una madre a la cual amamos con toda el alma”.

-“Arda en mi pecho y en el vuestro, por siempre esa bendita, digna y sublime llama de amor”.