Crónica 24-01-2023

Bomberos de Chile junto a Colbún S.A realizan campaña preventiva en torno a canales de riego y de devolución



- A través de un “puerta a puerta” ambas entidades promovieron mensajes de autocuidado acerca de los riesgos de exponerse a los canales de las comunas de Colbún, Yerbas Buenas y San Clemente.



En el marco de la Campaña Anual de Seguridad Canales Maule, Bomberos de Chile en alianza con Colbún S.A. realizaron un “puerta a puerta” en tres comunas de la Región del Maule con el fin de generar conciencia entre los habitantes sobre los peligros que genera realizar actividades recreativas en los canales de regadío y el canal de devolución de la Central Machicura.



La frase de la campaña “estar al borde del canal, es estar al borde del peligro” fue difundida por Bomberos de Chile y la empresa de generación eléctrica, con el apoyo de Carabineros, quienes intervinieron el by pass que une San Clemente con Talca y la ruta Internacional permitiendo así entregar mensajes de seguridad a más de 300 turistas y habitantes. “Este tipo de iniciativas me parecen muy buenas porque en ocasiones la gente es irresponsable y no mide las consecuencias de sus actos, arriesgándose a tener graves accidentes”, señaló Cristian Tapia, vecino de la comuna de San Clemente.



Asimismo, se realizaron intervenciones en el Balneario Machicura, Orilla de Maule, en la comuna de Yerbas Buenas, y en el sector Santa Elena en Colbún. Patricio Quezada, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Clemente, indicó: “Además de agradecer a los Bomberos voluntarios de las tres comunas que nos acompañaron en las actividades, quisiera remarcar la positiva recepción que ha tenido la comunidad. Esperamos que esta campaña pueda replicarse también en otras zonas de la Región en un futuro próximo”.



Por su parte Carolina Jacques, Jefa de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en el Maule, mencionó que el fin de esta intervención en conjunto con autoridades locales es prevenir de manera unida, posibles accidentes: “Llamamos a turistas y vecinos a tener conductas responsables y preventivas a la hora de pasear por los bordes de los canales y evitar sumergirse en éstos. Es de suma importancia evitar acciones que pongan en peligro nuestras vidas y las de nuestras familias”, puntualizó.



La Campaña Anual de Seguridad Canales Maule tiene como objetivo evitar que durante el periodo estival las personas se expongan al borde e interior de estos canales, ya sea para refrescarse, divertirse u otros fines recreativos. Ante una situación de peligro, la recomendación es contactarse directamente con los siguientes números de emergencia:



• Bomberos de Chile 132

• SAMU 131

• Carabineros de Chile 133