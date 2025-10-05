Social 05-10-2025

Bomberos de Linares conmemoró 129° Aniversario

- Voluntarios enfatizaron el compromiso de salvar vidas y bienes



Con una ceremonia solemne realizada la noche del viernes, Bomberos de Linares conmemoró su aniversario 129, en el Cuartel Central de la Alameda Valentín Letelier, con la asistencia de la Delegada Provincial Aly Valderrama, el alcalde de Linares, Mario Meza, autoridades locales e invitados.

En su discurso, el Vicesuperintendente Harold Aliaga, señaló que “el tiempo ha ido demostrando que instituciones como este Cuerpo de Bomberos de Linares, se fortalece en el día a día con esfuerzo, compromiso y desafíos, los que nos han ido transformando como protagonistas no sólo de nuestra historia, sin que nos ha premiado al integrarnos a una comunidad que nos valora y compromete para estar a su servicio cada vez que nos necesita”.

“El legado de quienes nos precedieron en la fundación de la institución, aquel lejano 4 de octubre de 1896; el compromiso asumido por todos aquellos hombres buenos que han servid en las filas, y el sacrificio de nuestros mártires Guillermo González Rojas de la primera Compañía y Robinson Altamirano Vargas de la Segunda Compañía; siguen inspirando hoy a las nuevas generaciones de bomberas y bomberos, que asumen con orgullo la responsabilidad de seguir adelante preservando los principios que dan vida al lema salvar vidas y bienes.

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Linares se encuentra abocado a reforzar la formación de sus integrantes para ser unos verdaderos profesionales de la emergencia; ello, se complementa con un ambicioso plan de descentralización que involucra directamente a la Tercera Compañía en el sector Las Praderas, y la Quinta Compañía en Avenida Januario Espinoza con Maipú; no solo para mejorar los tiempos de respuesta en las emergencias, sin que también para convertirse en protagonistas de la comunidad organizada que allí reside.

Un desafío no menor, lo constituye el largo anhelo de las vecinas y vecinos del sector Nuevo Amanecer, quienes por décadas han pedido la instalación de un cuartel; algo que pronto esperamos tenga favorables novedades.

Pero nada de lo anterior sería posible si no contáramos con el apoyo de la empresa privada, el, Gobierno Regional, la Corporación de Desarrollo de Linares y tantas empresas y particulares por nombrar solo algunos que nos ayuda a concretar nuestros desafíos”.



