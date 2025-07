Policial 12-07-2025

Bomberos de Villa Alegre “no se rinden” en la búsqueda de concejala María Ignacia González y regresan a Río Loncomilla

Aunque se había dicho que la participación de Bomberos quedaba sujeta únicamente a requerimiento de la PDI, el Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre ha decidido no esperar una orden para seguir buscando.

Por iniciativa propia, y bajo el liderazgo del comandante José González, este sábado 12 y domingo 13 de julio, se desplegará una nueva operación rastrillo por las riberas del río Loncomilla. El operativo abarcará sectores tanto del lado oriente (Villa Alegre, El Álamo, La Horca, Balsa El Peumo) como del lado poniente (San Javier, La Gotera, Melocura).

El Comandante de la institución en Villa Alegre, José González fue enfático: “los Bomberos no se rinden”.

A esta labor se sumarán Cuerpos de Bomberos de otras comunas, además de ONG con buzos y perros adiestrados para búsqueda y rescate. Se trata de un nuevo esfuerzo voluntario, con el corazón en la comunidad, y con un objetivo claro: no dejar de buscar a María Ignacia González. (VA CON FOTO “VILLA ALEGRE”)