Política 26-07-2023

Bomberos piden ser incluidos en propuesta constitucional

“Hay carros muy bonitos, un cuartel precioso, pero no hay maquinista”, dice el bombero Julio Hardoy, quien en representación de Bomberos de Chile, expuso la Iniciativa Popular de Norma titulada “Normativa por el respeto y la dignidad a los Bomberos(as) de Chile” (IPN 6.199). La iniciativa propone garantizar el financiamiento por parte del Estado de capacitación, entrenamiento, equipos, material mayor y menor y cobertura de salud para los miembros de la institución.

“No hay como pagar sueldos en gastos operacionales”, señaló Hardoy, quien agregó que en Chile existen 314 cuerpos de bomberos y más de 55 mil voluntarios, de los cuales 40 mil están activos. “Un bombero va a un incendio, se cae de una escala, se quema o hay una explosión, se quemó las vías… los bomberos en Chile no tienen seguros de salud. Hay bomberos que han muerto y su familia no ha recibido una sola pensión de gracia. Hay un sistema de reembolso de gastos, pero que es tremendamente injusto. El sistema está hecho para no pagar”, concluyó.

Durante la jornada, la comisión recibió a los autores de tres de las 31 Iniciativas Populares de Norma que reunieron las firmas para ser debatidas y votadas por el Consejo Constitucional.