Nacional 12-03-2024

Bombo Fica y Teatro Caupolicán ponen fin a conflicto judicial

El comediante Daniel Fica Roa, mejor conocido como Bombo Fica, y la administración del Teatro Caupolicán pusieron fin al conflicto judicial en el que se vieron involucrados tras un evento benéfico.



Fue en abril del 2023 que el humorista, quien había organizado un evento a beneficio de las víctimas de los incendios forestales en la zona centro-sur, acusó a la administración del recinto de cobrar gastos de arriendo pese a haber ofrecido las instalaciones de forma gratuita, asegurando haber sido estafado.



Tras esto, José Antonio Aravena, representante del teatro, presentó una querella por injurias y calumnias contra Fica y su productor Claudio Riquelme.



Aclararon el desencuentro

Ahora bien, la mañana de este lunes ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante el 7mo Juzgado de Garantía, poniendo fin al proceso.



En representación del Teatro Caupolicán, Aravena señaló en el documento que "actualmente considera que este asunto no debió llegar a tribunales penales, que era algo que debía arreglarse personalmente entre las partes ya que se debió a un malentendido contractual".



En tanto, el comediante del traje blanco suscribió los siguientes puntos en el acuerdo oficial:



Fue un error llevar este asunto a la prensa y no solucionarlo en conversación entre caballeros.

Aclara a la opinión pública que jamás tuvo acceso a los dineros recaudados en el evento benéfico.

Al no existir un contrato escrito entre las partes, los descuentos realizados no eran conocidos por don Daniel "Bombo" Fica y eso dio origen a malas interpretaciones.

Que don Daniel "Bombo" Fica no tuvo ánimo de ofender a las personas que trabajan en el Teatro Caupolicán y lamenta si alguna persona que trabaja en el Teatro se sintió ofendida. La intención fue aclarar el destino de los dineros.

Señala además que no hará "chistes" relacionados con este asunto.