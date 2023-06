Política 16-06-2023

BONO ADICIONAL DE INVIERNO YA ES UNA REALIDAD



Un contundente respaldo (37 votos) otorgó el Senado al proyecto que establece un aporte adicional al bono de invierno, de 60 mil pesos para poco más de 1.600.000 adultos mayores de 65 años con pensiones autofinanciadas menores a $201.6771, sin incluir en esa cifra el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), si es que lo tuvieran.

Este bono aplica para pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Cajas de Previsión como Dipreca y Capredena, Mutualidades de empleadores; y pensionados del sistema de AFP o compañías de seguro que sean beneficiarios de la PGU, APSV o tengan pensiones mínimas con garantía estatal. Cabe recordar que este aporte es adicional al que recibieron en mayo pasado.

De este modo, la iniciativa que busca apoyar a los sectores más vulnerables ante el actual escenario económico quedó en condiciones de ser remitida para su proceso de promulgación como Ley de la República y será pagado a contar de este mes de junio, y según se confirmó desde el Ejecutivo "no será necesario postular pues ya se encuentran registrados en las nóminas del Bono Invierno".

El aporte extraordinario de 60 mil pesos se pagará en una sola cuota, a partir de este mes (junio), por el IPS. Es de cargo fiscal y no constituye remuneración o renta. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.