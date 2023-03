Opinión 09-03-2023

Brecha de género en carreras de minería

Señor Director:



El último informe del Servicio de Información de Educación superior, relacionado con las brechas de género, revela que se mantiene la tendencia observada desde el 2009, donde la proporción de mujeres que ingresa a la educación superior es mayor a la de los hombres, llegando a ser en el 2022 de 52,7% y 47.3% respectivamente.

Sin embargo, el estudio también muestra que la brecha de género en las áreas de ciencia y tecnología- especialmente en las ingenierías de minas e informática- está lejos de desaparecer.

Esto se debe principalmente a que, a diferencia de las ingenieras más tradicionales, como la civil, mecánica y eléctrica, la ingeniería de minas puede ser menos visible o accesible para los estudiantes más jóvenes. La exposición de los estudiantes a las geociencias en la educación media es dramáticamente baja -y mayormente para las mujeres- por lo que no se puede esperar que las estudiantes conozcan el papel de los recursos minerales en el cambio climático y la transición energética cuando no se tiene conocimiento básico de geología, rocas y minerales.

Por otro lado, si bien en los últimos años han sido notables los esfuerzos realizados por las instituciones de educación superior y las compañías mineras ofreciendo becas reservadas para mujeres, este no es un incentivo suficiente para que ellas se decidan a estudiar carreras relacionadas con esta área. Existe la idea errada de que aún hoy, el comportamiento discriminatorio o no inclusivo es la regla en la industria minera y si bien esto no es cierto, los cambios que se realizan para hacer que la mujer se sienta cada vez mas segura y adaptada podrían ejecutarse más rápidamente y deberían compartirse de forma abierta para de esta manera cambiar la percepción de cómo se perfilará la carrera de una estudiante de Ingeniería en Minas en relación con los valores fundamentales de la igualdad y la equidad de género.



Yesenia Marulanda

Docente investigadora Facultad de Ingeniería

Universidad del Desarrollo