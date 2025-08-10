BREVES DEPORTIVAS

Deportes 10-08-2025

Ciclismo Escolar

El linarense Fernando Jaramillo Villar logró el segundo lugar en el Regional Escolar de Ciclismo de los Juegos Deportivos Escolares 2025 , realizado en la ciudad de Teno , clasificando para el Nacional de la especialidad.

Jorge Cuevas , de la Red Extraescolar , dijo que “ fue una competencia de los Juegos Deportivos Escolares 2025 , en las distintas disciplinas deportivas, atletismo, básquetbol , vóleibol , ajedrez , tenis de mesa y en este oportunidad el ciclismo linarense se hizo presente en el regional , ocupando el segundo lugar en la categoría sub 14 , lo que permitió a Fernando Jaramillo conseguir la clasificación para el nacional de ciclismo escolar 2025 en Santiago en la Isla de Maipo , a contar del 5 y 6 de septiembre del presente año . La verdad es que estamos muy contentos con lo que realizó Fernando , un alumno de nuestra comuna , mostrando un excelente nivel porque todos sabemos del poderío de la gente del Maule Norte en esta especialidad. También llegamos con Damián Cuevas y Yordan Aravena , en categoría intermedia, quienes obtuvieron lugares importantes , pero no clasificaron para el nacional . Vamos a seguir trabajando muy fuerte con Fernando Jaramillo , porque ya tiene invitación para entrenar en Curicó en los próximos días . La idea es que más niños y jóvenes se puedan motivar en esta hermosa actividad del ciclismo”.



Campeonato de Tenis Copa de Invierno

Hoy finaliza el torneo de tenis Copa de Invierno, en diferentes categorías , que se está desarrollando desde el viernes en las canchas del club de tenis del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.



Básquetbol Infantil y Rugby Femenino

Desde las 10 de la mañana se está llevando a cabo el torneo Promesas Maule, en el gimnasio Nasim Nome . En tanto que, a la misma hora en el estadio de la calle Rengo está programado el Open Day Femenino Rugby, con entrada gratuita donde se hace un llamado a la comunidad para apoyar a las damas que enfrentarán este desafío deportivo .

