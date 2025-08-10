domingo 10 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 10-08-2025
    BREVES DEPORTIVAS
    Publicidad 12

    Ciclismo Escolar
    El linarense Fernando Jaramillo Villar logró el segundo lugar en el Regional Escolar de Ciclismo de los Juegos Deportivos Escolares 2025 , realizado en la ciudad de Teno , clasificando para el Nacional de la especialidad.
    Jorge Cuevas , de la Red Extraescolar , dijo que “ fue una competencia de los Juegos Deportivos Escolares 2025 , en las distintas disciplinas deportivas, atletismo, básquetbol , vóleibol , ajedrez , tenis de mesa y en este oportunidad el ciclismo linarense se hizo presente en el regional , ocupando el segundo lugar en la categoría sub 14 , lo que permitió a Fernando Jaramillo conseguir la clasificación para el nacional de ciclismo escolar 2025 en Santiago en la Isla de Maipo , a contar del 5 y 6 de septiembre del presente año . La verdad es que estamos muy contentos con lo que realizó Fernando , un alumno de nuestra comuna , mostrando un excelente nivel porque todos sabemos del poderío de la gente del Maule Norte en esta especialidad. También llegamos con Damián Cuevas y Yordan Aravena , en categoría intermedia, quienes obtuvieron lugares importantes , pero no clasificaron para el nacional . Vamos a seguir trabajando muy fuerte con Fernando Jaramillo , porque ya tiene invitación para entrenar en Curicó en los próximos días . La idea es que más niños y jóvenes se puedan motivar en esta hermosa actividad del ciclismo”.

    Campeonato de Tenis Copa de Invierno
    Hoy finaliza el torneo de tenis Copa de Invierno, en diferentes categorías , que se está desarrollando desde el viernes en las canchas del club de tenis del polideportivo Tucapel Bustamante Lastra.

    Básquetbol Infantil y Rugby Femenino
    Desde las 10 de la mañana se está llevando a cabo el torneo Promesas Maule, en el gimnasio Nasim Nome . En tanto que, a la misma hora en el estadio de la calle Rengo está programado el Open Day Femenino Rugby, con entrada gratuita donde se hace un llamado a la comunidad para apoyar a las damas que enfrentarán este desafío deportivo .
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 75

    Otras noticias

    Rodrigo “ Kalule” Meléndez. “Hemos tenido una semana de recuperación debido a la seguidilla de partidos”
    Rodrigo “ Kalule” Meléndez. “Hemos tenido una semana de recuperación…
    Es de Primera : Alexander Pastene cambió los colores albirrojos por el cemento de la Calera
    Es de Primera : Alexander Pastene cambió los colores albirrojos por el…
    En Concepción: Vóleibol femenino brilló en fecha regional Liname
    En Concepción: Vóleibol femenino brilló en fecha regional Liname
    DT “Kalule” Meléndez: “Ganamos porque estuvimos muy solidos y tuvimos la tranquilidad en los 90 minutos”
    DT “Kalule” Meléndez: “Ganamos porque estuvimos muy solidos y tuvimos…
    Ni la lluvia ni el frío detuvo a los “Toros” Albirrojos que siguen imparables derrotando ahora a Concón National
    Ni la lluvia ni el frío detuvo a los “Toros” Albirrojos que siguen…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para