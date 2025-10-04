sábado 04 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Deportes 04-10-2025
    Breves Deportivas
    Deporte Tuerca
    Fitos

    Este domingo desde las 12:00 horas se realizará una nueva y apasionante jornada de la competencia de los “fitos” en diferentes categorías . La fecha recordará al maestro Venero Castillo( QEPD) y se realizará en el autódromo de Palmilla y la entrada tiene un valor de 3 mil pesos. Los mejores pilotos en las series Senior, Promocional 600 , Turismo , Potenciado, 1.6 Estándar y 1.6 Potenciados . Sin lugar a dudas que el espectáculo y la adrenalina están garantizados para el público que asista a disfrutar de este espectáculo del rugir de los motores .

    Comienza Serie
    Senior 50 años
    nivel regional

    Este fin de semana comienza el torneo regional , organizado por ANFA regional en la categoría súper Senior , 50 años . Los equipos de la Asociación Víctor Zavala Bravo , tendrán el siguiente itinerario , en el estadio municipal de Sagrada Familia, esta tarde desde las 15:30 horas , cuando el equipo local de Juventud se mida con el elenco linarense de Juventud Batuco , mientras que de fondo el turno es de Unión Lo Valdivia con Alejandro Gidi.

    Los equipos de la Asociación Linares de Fútbol disputarán sus duelos con la siguiente programación : el domingo desde las 18:00 horas , Deportivo Yerbas Buenas , será local ante Cachorros de Sagrada Familia, en la comuna histórica de Yerbas Buenas . Ese mismo día , pero en la cancha de O’Higgins en Villa Alegre , San Víctor Álamos chocará con Hospital de la AFAL, desde las 15:00 horas . De fondo a las 16:30 horas , O’Higgins con el cuadro del Maule Sur , Alianza .

    Tiro con Arco

    Durante este sábado , con lluvia o sin lluvia está planificada la penúltima jornada de la especialidad de Tiro Con Arco , con más de 128 deportistas que han llegado desde Arica hasta Lota y se ha desarrollado con gran éxito .

