Opinión 23-01-2025

Brindis del Roto Chileno

Oscar Mellado N.



Brindo decía un Roto

alzando la copa de vino,

doy la vida sin quejarme

por mi patria y su destino.

En el norte salitrero;

caliche, picota y pala

enfrento mi pecho al sol

y al viento que nunca falla.

Fogonero de ocasión,

cargador allá en la feria,

obrero en la construcción,

marinero de alta mar,

“ Pelao “de infantería,

y en el Séptimo de Línea

fui el estandarte Mayor.

En el cobre…¿adivine?...soy minero poh

de corazón siempre abierto,

no le temo a los desiertos,

ni a la entraña mineral.

En Lota, soy pirquinero

que camina bajo el mar,

y en la costa litoral

buzo mariscador

pescador artesanal.

En el verdor de los campos

soy linyera, soy gañan

amansador de potrancas,

y a los toros se capar

Allá en la Patagonia

cuido ovejas al patrón

no me asustan las helas

ni el viento del cerrazón.

Pat’e perro, soñador,

siempre lacho aventurero,

dejó mi vida sin más

por la mujer que yo quiero.

Así me gano mí el pan

con sudor y con hombría

no le hago el quite a esta via

que me toco caminar.

Con ojotas y sin vestón;

Brindemos decía un roto

¡Símbolo de mi nación!