Policial 24-11-2023

Buena voluntad y falta de eficiencia

José Luis Valenzuela Carvalla

Académico Ingeniería Civil Industrial

Universidad Autónoma de Chile







La voluntad del aparato público para resolver problemas sociales es un valor que debemos aplaudir y promover. Sin embargo, a menudo nos encontramos con casos donde la buena voluntad choca con la incapacidad de llevar a cabo soluciones efectivas. Un ejemplo concreto es el Centro Regional de Comerciantes y Emprendedores (CRECE) en la ciudad de Talca, destinado a reubicar a los comerciantes ambulantes. Aunque la intención es loable, la ejecución no logra alcanzar los resultados esperados.

El CRECE fue puesto en funcionamiento el 1 de febrero de 2018, como una respuesta a la necesidad de dar un espacio digno a los comerciantes ambulantes, pero actualmente se enfrenta a un problema fundamental: su ubicación. Al localizarse lejos de la zona comercial de la ciudad, carece de la visibilidad y el flujo de clientes necesario para que los comerciantes tengan éxito. La buena voluntad está presente, pero la falta de planificación adecuada lo convierte en una solución ineficiente.

La solución podría estar justo en el corazón de la ciudad de Talca, ya que muchos terrenos en el centro permanecen desocupados desde el terremoto de 2010. Reubicar a los comerciantes allí, donde la afluencia de personas es mayor, sería un paso que podría avanzar en la dirección correcta. Este cambio no sólo beneficiaría a los comerciantes, sino que también revitalizaría el centro de la ciudad, creando un círculo virtuoso de desarrollo, comercio y emprendimiento.

Financiar esta iniciativa podría ser más sencillo de lo que parece, ya que los cerca de 200 locales comerciales que componen el edificio CRECE podrían ser arrendados como minibodegas, línea de negocios que actualmente presenta un auge importante, lo cual generaría ingresos que podrían ser reutilizados para implementar el nuevo proyecto. El resto de espacio disponible podría ser transformado en grandes bodegas para el retail o, mejor aún, en un centro cultural y/o de capacitación para los mismos comerciantes, fortaleciendo así su vínculo con la comunidad.

En definitiva, la buena voluntad del aparato público es esencial, pero debe ir acompañada de una planificación inteligente y eficiente. Las soluciones exitosas no sólo requieren deseo, sino también un análisis profundo de las variables y un enfoque pragmático.