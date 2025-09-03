miércoles 03 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 03-09-2025
    Buques norteamericanos frente a Venezuela
    Samuel Fernández Illanes
    Ex embajador y académico U.Central

    Una explícita demostración de fuerza y presión al régimen de Maduro, que ha provocado reacciones. Se justifica para impedir el narcotráfico de Venezuela a Estados Unidos, desde Colombia, y amenaza a su seguridad acorde al programa de Trump. Ordenó una flotilla con unidades de última generación, un crucero con misiles, destructores, un submarino nuclear, lanchas de desembarco y unos 4.500 efectivos, apostados fuera de las aguas territoriales venezolanas, que todavía no ejecutan sus operaciones, pero acechan atemorizantes a los que lo intenten.
    Venezuela ha reaccionado con denuncias, discursos, movilizaciones, la “Milicia Nacional Bolivariana” y la acostumbrada retórica chavista ante la “amenaza imperialista”, y un confuso “proceso interno de aceleración y reorganización dinámica y despliegue”, envío de tropas a la frontera colombiana, la búsqueda de apoyos de países amigos y la Alianza para los pueblos Bolivarianos (ALBA). Sólo declarativas de afines incondicionales. El resto, con posiciones cautelosas y Rusia y China, una prudente prescindencia.
    Penden acusaciones de dirigir el “cártel de los soles” (las insignias de los generales), y Estados Unidos ha ofrecido millones de dólares por Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, equiparándolos a criminales. Se les busca por dirigir un “narco-estado” dictatorial, apoyado en elecciones ilegítimas, violador de derechos humanos, y de tratados sobre: estupefacientes (1961), sicotrópicos (1971), tráfico ilícito (1988), blanqueo de dinero (Palermo 2000), corrupción (Mérida 2003), y otros sobre crimen organizado transnacional.
    Las acciones futuras se desconocen, y la posición sobre Venezuela ha cambiado.
    Freddy Mora

