Opinión 15-12-2024

Burnout: una alerta para las organizaciones



Francisco González Pizarro, gerente general de Vertical Hunter



El síndrome de Burnout puede ser entendido como un estrés laboral caracterizado por el agotamiento mental, físico o emocional de un individuo.



En muchos casos, se manifiesta como desmotivación laboral, lo que genera estar evaluando constantemente el hecho de cambiar de empleo. Por otro lado, puede reflejarse en cambios de conducta, menor interés en participar en las actividades de la empresa o incluso en problemas de salud. Y como tercer punto, está el cansancio físico en los trabajadores que se demuestra en muchos casos en actitudes del día a día.



Los factores más importantes que inciden en el Burnout son, principalmente, trabajar en una empresa con un mal clima laboral (tener mala jefatura, malos tratos o simplemente poca comunicación entre pares), ver que el sueldo no alcanza a cubrir los gastos o llegar a fin de mes muy justo (poca posibilidad incluso de ahorrar) y, en tercer lugar, observar que no hay proyección de crecimiento laboral o económico en la empresa.



Es por ello que las organizaciones deberían tener instancias donde los colaboradores puedan expresar sus "dolores", medir el clima laboral, evaluar estrategias de incentivos económicos (por ejemplo, por cumplimiento de metas), evaluar la posibilidad de implementar beneficios emocionales, tales como celebrar el día del cumpleaños, días administrativos, home office, entre otros. En temas de cultura, ver qué se está haciendo mal y generar acciones para mejorar el clima.



Observar en la actualidad altos niveles de estrés laboral es un indicador que preocupa, sobre todo, porque la mayor parte del tiempo los colaboradores lo pasan en sus trabajos. Entonces estar en un lugar incómodo genera resultados negativos, tanto para la empresa como para los equipos de trabajo.



No hay que olvidar que los colaboradores desmotivados afectan negativamente la productividad de una empresa y hay costos indirectos como son una alta rotación de personal, perder tiempo en nuevas inducciones e invertir en trabajadores que en el corto plazo se irán a otro empleo, no siempre buscando un mayor sueldo, sino que a veces un mejor clima laboral o más calidad de vida.



Por todo esto, el síndrome de Burnout debe ser tomado en serio y tratado a tiempo por las compañías, como una verdadera alerta, para así proteger la salud de los trabajadores, su bienestar y productividad.