Nacional 28-02-2024

Buscan crear comisión investigadora por megaincendio en Valparaíso

En el Senado, Iván Flores confirmó que se revisarán todos los proyectos relacionados a incendios.





El diputado Tomás Lagomarsino (PR) buscará que se cree una comisión investigadora para aclarar las responsabilidades del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso y que dejó 134 víctimas fatales.



El parlamentario sostuvo que "no hay claridad de porqué llegamos a tener 133 víctimas fatales en este megaincendio. En ese contexto yo he presentado una comisión investigadora que tiene múltiples aristas, entre ellas conocer los planes de prevención de incendios forestales y su ejecución por las entidades respectivas, la investigación en torno a la intencionalidad del megaincendio, la existencia y la ejecución de los planes de evacuación de población civil".



Lagomarsino también espera que se aclaren "las medidas para la identificación de los fallecidos y la entrega a sus familiares, además de los servicios de seguridad y sociales de primera respuesta, así como el enfrentamiento del incendio por parte de las instituciones que tienen esta responsabilidad".



Mientras tanto, el senador Iván Flores (DC) adelantó que "vamos a revisar, no a picoteo, porque es una mala práctica, los proyectos que tengan que ver con incendios, los tenemos que normalizar todos y el corazón del proyecto, el corazón del debate es el proyecto del gobierno que está en la Cámara de Diputados".



"Yo creo que el Ministerio de Agricultura ha cometido varios errores y entre ellos fue presentarnos a nosotros el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal en reemplazo de la Conaf. Nosotros no le vamos a poner una lápida a la Conaf, queremos tener un buen servicio público y no uno subordinado a otro ministerio, como es el de Medioambiente", recalcó.