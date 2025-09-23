Hoy
martes 23 de septiembre del 2025
Policial 23-09-2025
Buscan implementar test de drogas obligatorio para choferes de microbuses
Dos graves accidentes ocurridos recientemente en la Ruta 5 Norte y en la Región de Los Ríos, en los que se comprobó el consumo de drogas por parte de los conductores, han reavivado el llamado a aprobar con urgencia la denominada “Ley Alberto”. La iniciativa, impulsada por la diputada Carolina Marzán, fue presentada tras la trágica muerte del joven Mauro Alberto González, atropellado en Valparaíso por un chofer que conducía bajo los efectos de diversas sustancias.
El proyecto establece que las empresas deberán realizar, cada seis meses, un test obligatorio de detección de drogas a sus conductores, con costo a cargo de la empresa. Además, se exigirá mantener un registro de estos controles, el cual deberá ser informado a la autoridad competente. El incumplimiento de esta norma será sancionado con multas y, en caso de reincidencia, con la revocación de la autorización para operar el servicio de transporte de pasajeros.
Cabe recordar que, cuando se ingresó el proyecto, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a otras autoridades, comprometieron su respaldo a la iniciativa, en paralelo a otras propuestas enfocadas en mejorar las condiciones laborales del rubro del transporte.
