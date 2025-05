Opinión 21-05-2025

Buscarán frenar nuevo recorte presupuestario anunciado para el Maule



Fue luego de la reunión de la Asociación de Municipalidades Urbanas y Rurales del Maule (AMUR), con el Gobierno Regional y Consejeros Regionales, cuando se informó de un nuevo reajuste presupuestario para el Maule, cercano a los 4 mil millones de pesos.

Ello, se suma a los cerca de 10 mil millones que ya fueron recortados al Gobierno Regional, lo que llevó a la única senadora de Gobierno del Maule, a realizar las gestiones para evitar este nuevo ajuste financiero en la región.

He recibido el mensaje de parte de la AMUR, del gobernador Pedro Álvarez Salamanca y los consejeros regionales, y como la única senadora de Gobierno del Maule, me reuniré con la Dirección de Presupuestos al igual que con Hacienda, para evitar que nuevamente se recorten recursos a nuestra región, dijo la senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS).

La parlamentaria presidenta de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, agregó que los gobiernos regionales necesitan recursos y atribuciones para que dejen de ser gobierno tutelados, eso lo he dicho siempre y en el caso del Maule, he asumido el compromiso de trabajar por las 30 comunas que componen la región para su equitativo y justo desarrollo, lo que no se puede realizar si continúan los recortes presupuestarios.

Finalmente, la senadora del Maule, Paulina Vodanovic, llamó a los demás parlamentarios y parlamentarias de la región, a sumarse a esta defensa de presupuesto que se ha iniciado.