Política 19-08-2025

CADEM: 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% lo desaprueba

En la tercera semana de agosto, la Encuesta CADEM arrojo que un 32% (-3pts) aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric y 66% (+4pts) lo desaprueba.

La inflación (28%) y el desempleo (26%) son las principales preocupaciones económicas y el 78% de los consultados, tiene algún conocido o cercano que perdió su trabajo durante este año.

Además, 75% califica como mala o muy mala la situación actual del empleo en el país y 37% lo atribuye al aumento de la inmigración, 24% al bajo crecimiento de la economía y baja inversión y 12% a la incertidumbre política y económica.

En tanto, 27% cree que el principal problema del mercado laboral es que las empresas no están generando puestos de trabajo. En ese sentido, las grandes empresas (48%) son consideradas las principales generadoras de empleo en Chile.

En la carrera presidencial, José Antonio Kast sigue liderando en primera vuelta con 29% (+1pto), seguido por Jeannette Jara con 25% (-1pto) y Evelyn Matthei con 14% (-2pts). Después se ubican Franco Parisi con 12%, Johannes Kaiser con 7% (+2pts), Harold Mayne-Nicholls con 1%, Marco Enríquez-Ominami con 1% (-1pto) y Eduardo Artés con 0%. El 11% no votaría, no sabe o no responde.



