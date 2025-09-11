Política 11-09-2025

Califican como “discriminación arbitraria” la exclusión del Maule en concurso nacional de INDESPA para la pesca artesanal de jibia



La Senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), manifestó su rechazo categórico a la exclusión de la región en el reciente llamado a concurso “Caleta Operación: Embarcaciones Sector Jibia”, impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (INDESPA).

El concurso, publicado el 1 de septiembre, contempla apoyo financiero para mejorar las condiciones operativas y de seguridad de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de jibia, pero restringe la postulación a caletas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío, omitiendo totalmente al Maule.

