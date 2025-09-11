jueves 11 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 11-09-2025
    Califican como “discriminación arbitraria” la exclusión del Maule en concurso nacional de INDESPA para la pesca artesanal de jibia
    La Senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), manifestó su rechazo categórico a la exclusión de la región en el reciente llamado a concurso “Caleta Operación: Embarcaciones Sector Jibia”, impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (INDESPA).
    El concurso, publicado el 1 de septiembre, contempla apoyo financiero para mejorar las condiciones operativas y de seguridad de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de jibia, pero restringe la postulación a caletas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío, omitiendo totalmente al Maule.
    Freddy Mora

