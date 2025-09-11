Hoy
jueves 11 de septiembre del 2025
Política 11-09-2025
Califican como “discriminación arbitraria” la exclusión del Maule en concurso nacional de INDESPA para la pesca artesanal de jibia
La Senadora del Maule, Paulina Vodanovic (PS), manifestó su rechazo categórico a la exclusión de la región en el reciente llamado a concurso “Caleta Operación: Embarcaciones Sector Jibia”, impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (INDESPA).
El concurso, publicado el 1 de septiembre, contempla apoyo financiero para mejorar las condiciones operativas y de seguridad de embarcaciones artesanales dedicadas a la extracción de jibia, pero restringe la postulación a caletas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Biobío, omitiendo totalmente al Maule.
Freddy Mora | Imprimir | 81
Otras noticias
Con multas entre $35 mil y $103 mil: avanza a sala del Senado proyecto…
Colegio de Profesores destaca avance en comisión de la ley de titularidad…
CPLT detecta que más del 60% de los municipios beneficiados con el royalty…
Lucía Bozo es designada como seremi de Gobierno de la región del Maule
Senadora Vodanovic (PS) planteó en Comité Político de La Moneda críticas…