Crónica 21-12-2024

Calle de Villa el Sol de Linares lleva el nombre del concejal Osvaldo Rojas

Una calle de la Villa El Sol, en el sector Nuevo Amanecer, lleva el nombre del concejal Osvaldo Rojas Espinoza.

“Es un homenaje en vida que agradezco al municipio. En el último tiempo he tenido que enfrentar muchos problemas de salud, pero estos reconocimientos reconfortan”, señaló el ex concejal.

Osvaldo Rojas recordó que “siempre he sido una persona con conciencia social, primero como dirigente vecinal y luego como concejal durante varios períodos, y pienso que eso lo ha valorado la ciudadanía”.