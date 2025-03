Política 27-03-2025

Cámara: Alcaldes de Graneros y Parral solicitaron apoyo para enfrentar la delincuencia



En el marco de la tramitación del proyecto que establece como agravante la comisión de delitos en zonas rurales, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputadas y Diputados, recibió la exposición de los alcaldes de las comunas de Graneros y Parral.

En primer lugar, intervino Marcelo Miñañir, alcalde de Graneros. El edil manifestó su preocupación, porque la comuna registra altos índices de criminalidad, similares a los de una capital regional. A esto, agregó que la migración hacia zonas agrícolas ha generado nuevos desafíos, por el aumento estacional de población en los periodos de cosecha.

Por ejemplo, explicó que la comuna enfrenta costos operativos adicionales en recolección de residuos, salud y educación. Así, en algunas escuelas el 60% del estudiantado es extranjero y el 50% de los partos corresponden a personas migrantes.

Frente a este escenario, el alcalde afirmó que la solución a estos problemas no es solo el aumento de la dotación policial. Sino que es necesario abordar de forma integral la criminalidad en las comunas rurales atendiendo las circunstancias que la fomentan. También criticó la falta de subvenciones especiales y los escasos aportes del royalty para enfrentar estos problemas.

Por otro lado, el alcalde de Parral, Patricio Ojeda, señaló que los delitos rurales no son un fenómeno nuevo. Históricamente, estos se concentraban en abigeato y robo de producción agrícola. Sin embargo, hoy incluyen asaltos, robos violentos y homicidios.

El edil sostuvo que la extensión geográfica de las zonas rurales dificulta la vigilancia policial y, más aún, en aquellas que carecen de conectividad. Y, del mismo modo que lo señaló el alcalde de Graneros, explicó que la migración desde ciudades a áreas rurales ha impactado la seguridad en estos territorios.

El alcalde enfatizó que la seguridad rural no depende solo de recursos, sino de decisiones políticas que permitan a los municipios asumir un rol más activo. En esta línea, propuso que las reformas se enfoquen en la prevención del delito, más que en el aumento de las penas.

Tras las presentaciones, las y los parlamentarios coincidieron en avanzar en la seguridad en zonas rurales. Frente a esto, destacaron que también es necesario modernizar la legislación en torno al robo de insumos agrícolas. Esto, porque esta clase de ilícitos no reciben la misma valoración penal como, por ejemplo, el robo de madera.

Igualmente, plantearon la importancia de abordar la seguridad rural de manera integral, incluyendo fiscalización laboral en temporadas de cosecha. Además, propusieron mesas de trabajo para resguardar la soberanía alimentaria y garantizar condiciones laborales justas, dado el impacto de la migración en el empleo rural.