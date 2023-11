Política 14-11-2023

Cámara analizará Ley de Presupuestos de la Nación para 2024 durante esta semana

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se concentrará esta semana en el estudio y votación del proyecto de Presupuesto 2024.

La sesión de ayer estuvo destinada al debate en general de la propuesta. Para ello, se destinarían cuatro horas distribuidas proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias. Al término de dicho periodo, se procederá a votar.

Se definió que la presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de algún artículo o partida sólo se admitiría hasta las 12:00 horas del lunes 13. Retirada una indicación o solicitud de votación separada, no podría reingresarse ni presentarse nuevamente fuera de ese plazo.

Cabe mencionar que entre las votaciones se esperaba sancionar el articulado del proyecto. La salvedad estará dada en el artículo 1, que contiene el detalle del presupuesto de ingresos y gastos del sector público.

Otro acuerdo definió que todos los artículos y partidas sin indicaciones ni solicitudes de votación separada se tendrán por aprobados también en particular. Esto, salvo que requieran quórum especial de aprobación.

Para un mejor tratamiento de esta iniciativa, no se autorizará a las comisiones a sesionar durante los días en que la Sala debata y vote el Presupuesto 2024. Ello se aplicará, incluso, en casos de propuestas legales con calificación de urgencia.