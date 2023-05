Política 19-05-2023

Cámara aprueba proyecto de diputada Labra para que personas con discapacidad permanente e irreversible no deban renovar la credencial de discapacidad



Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución de la diputada Paula Labra que establece que las personas con discapacidad permanente e irreversible no deban renovar la credencial de discapacidad.

“Esta es una muy buena noticia, ya que aprobamos pedirle al Presidente de la República tomar todas las medidas necesarias para que aquellas personas con discapacidad irreversible permanente no tengan que renovar su credencial de discapacidad”, dijo la diputada Labra, quien agregó que “esto implica un desgaste emocional, económico, porque cada cierto tiempo las personas con discapacidad irreversible deben comprobar su condición, trámite que no tiene ningún sentido”.

Actualmente, las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad deben inscribirse en el Registro Nacional de Discapacidad por medio del Servicio de Registro Civil, cumpliendo los requisitos establecidos en el reglamento del Ministerio de Salud sobre esta materia. A su vez, dicho reglamento especifica que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determinará el período de vigencia de dicha certificación.

La diputada agradeció a la Unión de Personas con Discapacidad de Parral (Unidispa) “con quienes nos hemos reunido permanentemente y nos plantearon esta alternativa de solución para muchas de las personas que sufren una discapacidad”.