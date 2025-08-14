Política 14-08-2025

Cámara: aprueban bonificación por retiro anticipado para Gendarmería



En forma unánime, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que establece una bonificación por retiro anticipado a los funcionarios pertenecientes a la planta II de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmería de Chile. Por efecto de lo anterior, la iniciativa pasó a su segundo trámite.

De acuerdo al informe de la Comisión de Hacienda, rendido por el diputado Agustín Romero, la iniciativa busca reconocer la entrega y compromiso de Gendarmería de Chile, en el importante, arriesgado y fundamental trabajo que realizan con la comunidad carcelaria.

Por una parte, se espera generar vacantes en la citada planta, para dar movilidad y estímulo en su carrera funcionaria. Asimismo, propiciar personal preparado para enfrentar los nuevos tipos de criminalidad, particularmente del crimen organizado.

Además, se proyecta mejorar sus condiciones y posibilidades de retiro anticipado, mediante la entrega de un bono de incentivo.

La propuesta tuvo su origen en un acuerdo suscrito el 22 de noviembre de 2024. Lo firmaron el ministro de Justicia, el subsecretario de Justicia y el director nacional de Gendarmería de Chile. De igual modo, lo suscribieron representantes del Frente de Trabajadores y Trabajadoras del organismo.

Considerando el monto de bonificación expresado en unidades de fomento del 9 de junio de 2025, los cupos establecidos para cada año y las fechas de pago comprometidas en el proyecto de ley, se estima un costo fiscal de cuatro mil 313 millones de pesos para 2026; de cinco mil 607 millones para 2027; y de tres mil 19 millones para 2028.



