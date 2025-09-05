Política 05-09-2025

Cámara: aprueban que parlamentarios que renuncien en el periodo a su partido cesen en sus cargos



Cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político por el que declaró su candidatura. Esta fue la norma aprobada por la Comisión de Constitución en el debate del proyecto que modifica el sistema político y electoral (boletín 15589).

Las y los diputados respaldaron el texto tal como lo propuso el Senado. En el articulado también se establece que cesará en el cargo el parlamentario independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un partido político, se afilie a otro distinto del de su candidatura.

Además, se detallan los procedimientos para que el Servel notifique al Congreso sobre las renuncias o afiliaciones a partidos políticos de legisladores. Junto a esto, se agrega que también cesarán en sus cargos quienes renuncien al Comité Parlamentario que integran.

Del mismo modo, no podrán jurar o prometer como diputados o senadores quienes, previo a su investidura, renuncien al partido político de su candidatura. Misma situación para quienes sean independientes apoyados por un partido, pero se afilien a otro.

Sin embargo, la norma establece que el cese no ocurrirá si la renuncia se fundamenta en un cambio sustantivo en la declaración de principios del partido.



