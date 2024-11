Política 21-11-2024

Cámara: Comisión aborda procedimiento de suministro logístico de Bomberos

La Comisión de Bomberos analizó el procedimiento para el suministro de material logístico a los distintos cuerpos de Bomberos que combaten incendios forestales. Para ello, invitaron a representantes de la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos.

En su presentación, el representante de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, Diego Caruezo, se refirió a las campañas que buscan entregar determinados productos a los voluntarios y voluntarias (agua y barras de cereal). Al respecto, señaló que al principio fue una buena idea. No obstante, en términos generales no funciona.

Explicó que el esfuerzo del bombero en un incendio forestal no se cubre con este tipo de alimentación, sino con una nutrición balanceada. Una ración que dura 12 o 24 horas con 1.800 a 2.200 calorías y alrededor de 3 litros de agua diarios.

Otro punto mencionado por los bomberos es la rendición de combustible. Diego Caruezo manifestó que el tema del tema de combustible es un punto que no se ha podido resolver. Nos hemos juntado con Senapred y el Ministerio del Interior, que es nuestra contraparte formal.