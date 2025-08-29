viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 29-08-2025
    Cámara: Comisión aprueba exigir equipamiento de seguridad en buses interurbanos
    La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, aprobó y despachó al pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que modifica la Ley de Tránsito para exigir a los buses interurbanos de pasajeros.
    Las tres iniciativas planteaban diferentes medidas para exigir a los buses de pasajeros, así como a vehículos de carga, contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreopúblico o privado, la incorporación de elementos de seguridad ante situaciones de emergencia. Al respecto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, solicitó en sesión anterior un plazo para presentar una propuesta como Ejecutivo.
    La indicación sustitutiva, finalmente, recoge las propuestas de diputadas y diputados. Así, dispone que los buses que presten servicios interurbanos de transporte público de pasajeros deberán:
    -Tener conos de señalización vial retroreflectantes para ser utilizados en casos de emergencia.
    -Contar con sistemas de luces de posicionamiento de largo alcance, destinadas a advertir su presencia a los demás conductores, especialmente en condiciones de baja visibilidad.
    -Disponer de chalecos reflectantes para todos los pasajeros y tripulación.
    -Incorporar un sistema de monitoreo, alerta de fatiga y somnolencia del conductor.
    -Entregar a los pasajeros información sobre seguridad y procedimientos de emergencia antes de iniciar cada servicio.

