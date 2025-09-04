jueves 04 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 04-09-2025
    Cámara despacha sin multas proyecto que sanciona a ciudadanos por no votar
    Publicidad 12


    Sin multa despachó la Sala de la Cámara, a segundo trámite, el proyecto que modifica la Ley N° 18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios. Su objetivo principal era imponer una sanción al incumplimiento de la obligación de votar.
    El texto nació como una moción impulsada por la diputada Joanna Pérez, que también la firman Catalina Pérez y Jaime Mulet, junto a otros exlegisladores/as.
    La iniciativa, aprobada en general el pasado 14 de julio, presentaba una nueva redacción que acotaba la sanción a los “ciudadanos” mayores de 18 años.
    Por medio de dicha precisión, impulsada por la diputada Pérez y el diputado José Miguel Castro, quedaban excluidos de multa los extranjeros con derecho a voto. La razón es que el término “ciudadanos” comprende a los chilenos y a los extranjeros nacionalizados.
    La multa propuesta, a beneficio municipal, era de media a tres unidades tributarias mensuales. Es decir, entre 34 mil y 206 mil pesos, aproximadamente.
    Sin embargo, en la votación del articulado por el Pleno de la Cámara, esta norma de rango constitucional no alcanzó los 77 votos favorables exigidos como mínimo. Solo registró 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.
    Con este rechazo, tampoco avanzaron el conjunto de disposiciones relacionadas, que apuntaban, en lo principal, a las excepciones en que no se aplicaría la multa por no votar y los procedimientos para presentar las excusas.

    Freddy Mora | Imprimir | 8

    Otras noticias

    Familiares de La Bruma y pescadores se reunieron con ministro del Interior en La Moneda
    Familiares de La Bruma y pescadores se reunieron con ministro del Interior…
    Celulares en colegios: amplio respaldo a legislar para que se prohíba y regule su uso
    Celulares en colegios: amplio respaldo a legislar para que se prohíba…
    Diputado Naranjo (Ind) impulsa propuesta de utilizar hospitales en desuso para el cuidado de personas mayores
    Diputado Naranjo (Ind) impulsa propuesta de utilizar hospitales en desuso…
    Municipios advierten riesgo de colapso en ley de seguridad si el gobierno no define financiamiento
    Municipios advierten riesgo de colapso en ley de seguridad si el gobierno…
    SERVEL entrega resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas a parlamentarios y presidente
    SERVEL entrega resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para