Política 13-02-2024

Cámara: diputados llaman a evitar los cortes de luz y agua a beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria.

Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó la resolución 948. Su objetivo es pedirle al Gobierno implementar todas las medidas legales y administrativas que se encuentren a su alcance para evitar cortes en el suministro de luz eléctrica y agua potable a personas mayores beneficiarias de la pensión básica solidaria.

El texto señala que, durante la pandemia de Covid-19, este grupo etario no sólo sufrió a causa de las medidas vinculadas al confinamiento. Además, estuvo afectado económicamente. Esto, teniendo en cuenta que muchos de ellos aún se encuentran realizando trabajos informales para cubrir sus necesidades básicas.

Considerando esta situación, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Servicios Básicos, que permitió prorratear deudas impagas de luz y agua. Así, la Ley 21.423 beneficia a usuarios con deudas morosas entre el 18 de marzo de 2020 al 31 de diciembre 2021. Junto a ello se exige que hayan tenido un consumo promedio mensual no superior a los 25 Kwh.

Por esta razón, la Sala pide al Ejecutivo realizar los esfuerzos necesarios para poder evitar la suspensión de estos servicios. Se observa que si un adulto mayor no se encuentra con estos servicios corre el riesgo de ver afectada su salud física y mental.