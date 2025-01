Política 22-01-2025

Cámara: en comisión rechazan propuesta de cambios a ley de partidos políticos

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja rechazó la idea de legislar del proyecto que modifica la ley 18.603, orgánica constitucional de los Partidos Políticos. La iniciativa busca desincentivar la fragmentación política, regular la participación en los comités parlamentarios y permitir la federación de partidos políticos.

El texto, de autoría del diputado Jaime Mulet (FRVS), ingresó a trámite el año 2023. La comisión destinó diversas sesiones a escuchar opiniones de representantes de diversas fuerzas políticas y centros de estudio. Estos en su mayoría consideraron que el proyecto no combatía eficazmente la fragmentación.

Las principales críticas apuntaron a la figura de Federación de Partidos Políticos, que permite a todo partido a federarse con otros , lo cual a juicio de diversos expositores buscaría dejar sin efecto las actuales normas que establecen la disolución de los partidos que no logran determinados umbrales de votación (representación) en procesos electorales.

Las y los diputados rechazaron en general el proyecto, por 3 votos a favor, 2 en contra y 1 una abstención. Con ello, será la Sala la que deberá resolver si el texto sigue o no en trámite legislativo.