Política 31-10-2024

Cámara: respaldan en general regulación a humedales rurales



La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general el proyecto que dicta normas para dar protección a los humedales rurales. El texto, aprobado por 76 votos a favor, 47 en contra y 11 abstenciones, volvió a comisiones, para su análisis en particular.

La norma estipula, en su artículo primero, que en todo lo no regulado específicamente en esta ley, serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 21.600, que Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este fue el único artículo apoyado en la Comisión de Agricultura. Sin embargo, la Comisión de Medioambiente sí aprobó el resto del texto.

En los artículos restantes se entrega la definición de humedal rural. Este concepto englobará todas aquellas extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los seis metros y que se encuentren totalmente fuera del límite urbano.

Además, define los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales rurales, que se definirán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 21.600.