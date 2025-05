Política 17-05-2025

Cámara respaldó informe que cuestiona programa sobre identidad de género

Por 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión investigadora que tenía como objetivo reunir antecedentes sobre la ejecución de terapias y programas de acompañamiento a personas, cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, como el PAIG.

La petición formulada por 74 diputadas y diputados surgió a partir de los cuestionamientos al citado Programa de Apoyo a la Identidad de Género. En el marco de la investigación, se solicitaron cifras a las autoridades sobre la cantidad de NNA que ingresaron al PAIG. El gobierno, por su parte, explicó que dicho programa nace en el marco de la ley que reconoce y protege el derecho a la identidad de género (Ley N°21.120).

Sin embargo, el informe aprobado consignó que, pese a que el Minsal informó que el PAIG no incluye prescripción de hormonoterapia, nunca se mencionó que las duplas psicosociales del mismo tenían facultades para derivar menores de edad a ella.

En las recomendaciones de la comisión, se llama a “suspender inmediatamente la ejecución del PAIG”. Del mismo modo, que el Ministerio de Salud ordene en la red pública no iniciar nuevos tratamientos hormonales, sea bloqueo puberal u hormonación cruzada, en menores de edad diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o de género no conforme.