viernes 29 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 29-08-2025
    CAMBIO DE FOLIO
    Publicidad 12
    Cumpliendo con una tradición, el representante legal, Yamil Najle Alée, y el director Miguel Ángel Venegas Salgado, procedieron al Cambio de Folio, dando inicio simbólicamente a un nuevo año de vida periodística de Diario El Heraldo de Linares.
    Freddy Mora

