Hoy
viernes 29 de agosto del 2025
Crónica 29-08-2025
CAMBIO DE FOLIO
Cumpliendo con una tradición, el representante legal, Yamil Najle Alée, y el director Miguel Ángel Venegas Salgado, procedieron al Cambio de Folio, dando inicio simbólicamente a un nuevo año de vida periodística de Diario El Heraldo de Linares.
Freddy Mora | Imprimir | 24
