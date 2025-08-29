Crónica 29-08-2025

CAMBIO DE FOLIO

Cumpliendo con una tradición, el representante legal, Yamil Najle Alée, y el director Miguel Ángel Venegas Salgado, procedieron al Cambio de Folio, dando inicio simbólicamente a un nuevo año de vida periodística de Diario El Heraldo de Linares.

