Opinión 06-04-2025

Cambio de hora: mejor iluminar la ciudad

Beatriz Mella, directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo, Hábitat y la Descentralización (CIUDHAD) de la Universidad Andrés Bello (UNAB).



El cambio al horario de invierno, que busca optimizar el uso de la luz natural y ahorrar energía, tiene repercusiones significativas en la movilidad urbana y en las actividades tarde-noche de las personas. Al oscurecer más temprano, muchos optan por volver antes a casa, reduciendo su participación en actividades recreativas, deportivas y culturales que suelen realizarse después de la jornada laboral o escolar.



Esta disminución en la actividad nocturna afecta negativamente al comercio local, como restaurantes y tiendas, con menos clientes en horarios anteriormente más concurridos. Además, la reducción de personas en las calles durante las horas de la tarde y noche tiene efectos en la percepción de la seguridad ciudadana, ya que las calles menos transitadas pueden ser más propensas a actividades delictivas.



Estudios han demostrado que una mayor exposición a la luz natural durante las horas de la tarde puede contribuir a la disminución de ciertos delitos. Por ejemplo, una investigación realizada en Santiago por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reveló que la delincuencia disminuyó un 20% en los períodos cercanos a la transición al horario de verano, cuando hay una hora adicional de luz solar entre las 19:00 y las 21:00 horas.



El mayor impacto se observó en los robos, y en menor medida en los hurtos y robos de vehículos. Esto sugiere que la presencia de luz natural en horas clave puede actuar como un disuasivo para la actividad delictiva.



Más allá de ajustar el reloj, es esencial considerar cómo nuestras ciudades pueden adaptarse para ser más seguras y vibrantes durante los meses de invierno. La implementación de sistemas de iluminación urbana eficientes, como la tecnología LED, no solo contribuye al ahorro energético, sino que también mejora la visibilidad y la seguridad en las calles. Además, el diseño de espacios públicos que bloqueen el viento y aprovechen al máximo la luz solar disponible puede hacer que estos lugares sean más acogedores durante las estaciones frías.



Además de mejorar la iluminación, muchas ciudades han comenzado a diversificar el uso de los espacios públicos para mantener su vitalidad durante las épocas frías y oscuras del año. La organización de actividades deportivas al aire libre, juegos infantiles en plazas y calles cerradas al tránsito, ferias de emprendimientos locales y eventos culturales como conciertos o cine nocturno, contribuyen a extender la vida urbana más allá de la luz del día.



Estas acciones no solo fomentan la actividad económica y el encuentro entre vecinos, sino que también incrementan la presencia constante de personas en el espacio público, lo que fortalece la percepción de seguridad. Para que esto funcione, es indispensable que los municipios acondicionen estos lugares con buena iluminación, mobiliario adecuado, refugio ante el clima y mantenimiento constante.

El cambio de hora, lejos de aportar beneficios, es una medida innecesaria que no aborda de manera efectiva los desafíos urbanos que enfrentamos en invierno. Es momento de replantear las estrategias y enfocarnos en soluciones más integrales y sostenibles para mejorar la vida en nuestras ciudades.