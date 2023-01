Política 28-01-2023

Cambio de nombre de los servicios de salud: norma avanza a la cámara.



Por unanimidad y sin debate, la Sala del Senado aprobó en general y particular el proyecto que modifica diversos cuerpos legales referidos a las denominaciones de los Servicios de Salud (SS), por lo que ahora será el turno de los diputados y diputadas revisar el texto revisado por la Comisión de Salud.

Ambas iniciativas tienen el objeto de vincular estas unidades administrativas de la salud pública con las regiones donde se emplazan, más allá de las comunas específicas. Esta necesidad quedó en evidencia para el Ministerio de Salud (Minsal), luego que los legisladores hicieran ver en la Comisión de Salud, la pertinencia de corregir aquello considerando que muchos pacientes que se atienden en los SS, no se sienten representados por el nombre de estos.

A partir de ello, dicha cartera hizo un estudio de la denominación de todos los servicios de salud detectando inconsistencias, por ejemplo, en el caso de las regiones nuevas (Arica y Parinacota, Ñuble) que no habían sido consideradas. También el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O Higgins, como el Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, manifestaron su intención de simplificar sus denominaciones a Servicio de Salud O Higgins y Servicio de Salud Aysén, respectivamente.