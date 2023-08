Opinión 23-08-2023

CAMBIO DE RUMBO



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







En medio de controvertidos

cambios climáticos,

huyen las aves, mueren los pingüinos

y las flores se marchitan antes

de ser regaladas a las enamoradas.

¿Qué sucede en la tierra?

Comentan estrellas tutelares

que van en rumbo a formar

nuevos planetas,

desde los primigenios cloroplastos

y mitocondrias, tejidos primordiales,

hebra común que nos une a todos,

para la formación de la vida

en cualquier parte del firmamento.



¿Será una buena meta,

llegar a ser como la Tierra?

Preguntó la Osa mayor

a un planeta en formación

de la Constelación de Escorpión.

… Y no encontraron respuestas,

y las armonías de los cielos

entristecieron,

mientras que la vida se derrumbaba

en los campos, mares y montañas.



Huyen las aves, mueren los huemules

los peces no alcanzan a llegar al mar

porque los ríos ya no llevan

aguas en sus lechos.

¿Por qué es tan difícil amar a la tierra?

Por los animales inteligentes inconscientes

que caminan en dos patas largas;

la están destruyendo integralmente

por su individualismo y ambición

de algunos por apropiarse de todo

por sus arrogancias de tener

más que el otro,

y la falta de amor y caridad al prójimo.



El frío ya no es frío

y el calor enciende a los bosques,

el aire enrarecido mata

a los niños ruiseñores y ancianos.

¿Por qué cuesta tanto

amar en la Tierra?

Ya no hay cantos, ya no hay trinos,

migran las aves, mueren los insectos

migran los seres humanos que sobreviven

a los cambios violentos,

a las guerras por un páramo verde

en ignotos confines.



Las estrellas tutelares cambiaron

el rumbo en su evolución,

ya no buscan ser como aquel planeta

azul que ya no es azul

quedando la Tierra y sus sobrevivientes

más solos que nunca.