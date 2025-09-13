sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Editorial 13-09-2025
    Cambios en licencias médicas
    Publicidad 12
    La Comisión Especial Investigadora sobre el correcto otorgamiento y uso de licencias médicas en el sector público realizó las últimas audiencias antes de abocarse a la elaboración del informe de conclusiones y propuestas.

    En sus dos últimas jornadas recibió a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y al presidente del directorio de la Asociación Gremial de Cajas de Compensación, Marcelo Forni, entre otros invitados.

    Al respecto, el presidente de la instancia, Hernán Palma, explicó que ambos personeros, desde sus respectivas áreas, concordaron en que existe un problema con las licencias médicas y que es clave regular de mejor forma el sistema.

    El legislador, no obstante, planteó que, lamentablemente, “y tal como ocurre muchas veces en Chile, se llegó tarde”.

    Palma sostuvo que el trabajo de la comisión investigadora está finalizando e independiente de las distintas visiones que pueden exponerse sobre el tema, hay claridad en que hubo abusos por parte de los emisores y de los usuarios que hicieron mal uso, por ejemplo, del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
    La ministra Aguilera indicó que desde el ministerio y su institucionalidad han abordado el tema por el alto uso e impacto financiero que implican las licencias médicas, así como por la detección de su uso fraudulento.
