Nacional 07-09-2025

Camioneros han sido víctimas de 543 delitos este año, con pérdidas por US$ 50 millones

Un total de 543 delitos contra camioneros han afectado al gremio de transportistas en los ocho meses de 2025. Se trata de acciones delictivas y de violencia que van desde la quema de vehículos hasta las agresiones, secuestros, amedrentamientos de sus choferes y el robo parcial o total de sus cargas, según un reporte que entregó la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). La cifra considera que un 31% más de ilícitos que los ocurridos a igual fecha de 2024 y pérdidas avaluadas en US$ 53 millones. En ese sentido, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo estar "decepcionado del Ministerio de Seguridad Pública, porque pese a que es una institución muy maciza, que desde su creación ha contado con una gran cantidad de funcionarios", recalcó a El Mercurio. Asimismo, afirmó que "lo buscamos es que el Gobierno cumpla sus compromisos y ponga suma urgencia a la tramitación legislativa de la Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y del proyecto de infraestructura crítica".



