domingo 07 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Nacional 07-09-2025
    Camioneros han sido víctimas de 543 delitos este año, con pérdidas por US$ 50 millones
    Publicidad 12
    Un total de 543 delitos contra camioneros han afectado al gremio de transportistas en los ocho meses de 2025. Se trata de acciones delictivas y de violencia que van desde la quema de vehículos hasta las agresiones, secuestros, amedrentamientos de sus choferes y el robo parcial o total de sus cargas, según un reporte que entregó la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). La cifra considera que un 31% más de ilícitos que los ocurridos a igual fecha de 2024 y pérdidas avaluadas en US$ 53 millones. En ese sentido, el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, dijo estar "decepcionado del Ministerio de Seguridad Pública, porque pese a que es una institución muy maciza, que desde su creación ha contado con una gran cantidad de funcionarios", recalcó a El Mercurio. Asimismo, afirmó que "lo buscamos es que el Gobierno cumpla sus compromisos y ponga suma urgencia a la tramitación legislativa de la Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y del proyecto de infraestructura crítica".

    Freddy Mora | Imprimir | 61

    Otras noticias

    Población afrodescendiente en Chile: Un 62% nació en el país y representan el 0,9% del total de habitantes
    Población afrodescendiente en Chile: Un 62% nació en el país y representan…
    Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento estatal permanente para el Museo de Ciencias
    Ante "precariedad": Rectores y premios nacionales piden financiamiento…
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional de Periodismo
    Delia Vergara, fundadora de El Diario de Cooperativa, ganó el Premio Nacional…
    Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red de bots
    Quién es Patricio Góngora, el ex director de Canal 13 vinculado a red…
    Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores se declaran en alerta
    Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para