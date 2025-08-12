Social 12-08-2025

Campaña Buen Trato en Movimiento invita al Maule a escuchar la voz de la niñez

Con un encuentro en la Biblioteca Pública del Maule, autoridades de Gobierno junto a representantes de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes comunales y de su instancia regional, más encargados de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) de las cuatro provincias maulinas; iniciaron la campaña por el Buen Trato en Movimiento; impulsada por la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La iniciativa busca movilizar a la ciudadanía a recuperar gestos básicos de cordialidad y respeto, y a promover la empatía y colaboración en todos los espacios de convivencia, desde la mirada y experiencia de la niñez y adolescencia.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia del Maule, Andrea Soto Valdés, destacó la importancia de iniciar esta campaña en el marco del Mes de la Niñez y llamó a la comunidad a sumarse activamente.

“Vamos a lanzar una campaña muy linda para niños, niñas y adolescentes en nuestra Región del Maule que es el Buen Trato en Movimiento e invitamos a todos los actores de la sociedad civil a que se sumen y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes a ejercer su derecho al buen trato. Para visibilizar sus derechos y que así nosotros podamos conocer cuáles son sus demandas, qué necesitan y qué es lo que ellos proyectan”, señaló la autoridad.



