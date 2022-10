Editorial 18-10-2022

Campaña Entrega tu Arma

Carabineros permanentemente está reforzando el llamando a la ciudadanía a entregar sus armas, siempre con el propósito que los vecinos efectúen este accionar al mantener armamento que no esté en condiciones apropiadas, es la mejor opción.

}De esta manera podrán para evitar problemáticas posteriores e infringir la ley de control de armas, a su vez cabe destacar que también se puede entregar municiones, de forma voluntaria y anónima.



Como lo han indicado las autoridades policiales, la finalidad es reforzar el llamado a la comunidad a entregar las armas a carabineros, de una forma voluntaria y anónima.

Lo que interesa es resguardar a los vecinos para que estas armas no estén en manos equivocadas, por eso lo mejor es que las armas o municiones estén debidamente legalizadas o bien sean devueltas a Carabineros.

Las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial, vehículos, comisarías y retenes móviles; las que pueden ser heredadas, no inscritas, y no importa la condición en que se encuentren, lo fundamental es entregarlas y sacarlas de circulación, para cuidar su vida y la de los demás.