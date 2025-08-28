jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Deportes 28-08-2025
    Campeonas por partida doble en vóleibol: Selección de Damas Linares lograron dos títulos en Curicó y Linares
    Un fin de semana exitoso tuvo el equipo de la selección de Damas Linares , luego de obtener dos campeonatos . El primero de ellos en la ciudad de Teno , en la provincia de Curicó , donde se realizó un torneo cuadrangular amistoso U 18 , organizado por el club Curicó Unido . Las niñas demostraron que con trabajo , esfuerzo , disciplina y corazón pueden llegar lejos .
    El técnico Eber Estrada sintetizó lo que fue este evento deportivo: “ nosotros participamos en un torneo donde mezclamos jugadores U14 y U 16 , nos enfrentamos a interesantes equipos y salimos airosos para dejar en el nombre de Linares en lo más alto . Creo que cumplimos con las expectativas que fue buscar la final y ganarla , por eso estos campeonatos son muy importantes para buscar un nivel superior . Pienso que el vóleibol femenino es el que más ha crecido en los últimos años , por eso tenemos que asumirlo con gran responsabilidad en este proceso , pero también ha crecido mucho el vóleibol a nivel nacional y tenemos que segur mejorando en todo sentido y que las niñas disfruten de estos momentos , porque tienen condiciones físicas y técnicas para seguir en esta disciplina. Es un todo , apoderados , técnicos . jugadoras. Finalmente, tengo la esperanza que el vóleibol femenino de Linares se pueda profesionalizar porque están las condiciones para hacerlo “.
    La ubicación en el torneo que se realizó en Curicó , fue la siguiente : Campeón, Selección Damas Linares ; Segundo lugar , Alianza Francesa de Curicó ; Tercer lugar , Curicó Unido Vóley y Cuarto lugar Block Vóley de Talca .
    En tanto que, en Linares , se desarrolló el Campeonato U 14 , en memoria de Juan Arroyo Núñez . Nuevamente el equipo de la Selección de Damas Linares U14 se coronó campeón .
    La profesora Liliana Hernández , entregó su pensamiento de lo que fue este torneo: “ estamos muy orgullosos , del campeonato porque recordamos la figura del maestro Juan Arroyo Núñez . Fue un nivel parejo donde estuvieron Leonas del Maule , Parral , San Carlos , Los Ángeles y Linares . Estamos felices porque la serie A logró sumar un nuevo título , lo que nos tiene súper contentos con el trabajo que se está realizando en esta disciplina”.
    PREMIOS
    En la ceremonia de premiación del campeonato , destacaron las jugadoras : Mejor Ataque , Martha Quevedo ; Mejor Armado y MVP , Ignacia Orellana ; Mejor Opuesta Sofia Pérez ; Mejor Bloqueo , Leonor Soto y Mejor Líbero , Adacne Martínez .
    LINARES SEDE
    Ayer fueron lanzados oficialmente en la ciudad de Talca , Los Juegos Deportivos Binacionales, donde la ciudad de Linares será sede de la disciplina del vóleibol en damas y en varones a contar del mes de noviembre .
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
