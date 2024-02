Social 23-02-2024

Campeonato Nacional de Emprendimiento: Emprendedora de la Región del Maule triunfa en "Nada Nos Detiene Mujeres Emprendedoras" con “Bug Me”

Su compromiso con la calidad y el bienestar animal la llevó a la cima, mientras que "P&M Foods" y "Boulder Azul" destacaron como finalistas, consolidando el poder del emprendimiento femenino en el mundo empresarial.





En una competencia reñida, en la que destacó la innovación y la pasión por el emprendimiento femenino, "Bug Me" se alzó como ganadora del campeonato "Nada Nos Detiene Mujeres Emprendedoras". La iniciativa es de Constanza Torres, y se dedica a la elaboración y venta de productos alimenticios para mascotas, y desde sus inicios, ha demostrado un compromiso

excepcional con la salud y el bienestar animal.



Reconociendo la importancia de una alimentación de alta calidad para las mascotas, "Bug Me" se ha esforzado por abordar problemas como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con una mala alimentación en animales domésticos. Su enfoque en la nutrición y el bienestar ha resonado profundamente en la comunidad, trabajo que la llevó a coronarse como ganadora de este campeonato, que en su etapa de convocatoria, tuvo una cifra récord de iniciativas inscritas, con más de 12 mil postulantes.



Constanza fue galardonada tras participar de la gran final del torneo junto a las otras dos finalistas, Patricia Palma, fundadora de “P&M Foods” y Lorena Alarcón, dueña de “Boulder Azul”. Las tres presentaron sus respectivos Pitch ante un jurado, compuesto por Isabel de Gregorio, gerente División Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transbank; Cecilia Zapata, gerente de Sostenibilidad Ruta del Maipo en Isa Intervial; Gloria Tironi, directora ejecutiva de Puelche HC y miembro del G100 y Andrés Montoya, socio y director comercial del Grupo Progestion y miembro del G100, quienes eligieron a “Bug Me” como ganadora del premio de $10 millones, mientras que las otras dos concursantes se llevaron $1 millón cada una.





Bug Me: Innovación y pasión por la alimentación para mascotas



Desde la Región del Maule hasta la cima del concurso "Nada Nos Detiene Mujeres Emprendedoras", "Bug Me" comenzó desde una necesidad personal de Constanza Torres; crear una solución para su perro Baltasar, que fue diagnosticado con alergia al pollo. Desde esta experiencia y la búsqueda de una solución saludable para su mascota, la inspiró para comenzar a elaborar alternativas naturales y saludables para animales domésticos.

La aceptación inicial de la marca fue un desafío, pero la singularidad de sus productos, basados en insectos con un sabor único y especial, ganó rápidamente el reconocimiento de los tutores y los profesionales de la salud animal. Validados por veterinarios especialistas, dermatólogos y gastroenterólogos, "Bug Me" se ha destacado como una marca de garantía en calidad.



Mirando hacia el futuro, "Bug Me" continúa su trabajo incansable, lanzando nuevos productos y expandiendo sus variedades. “Ahora estamos trabajando como hormigas ya que se viene el lanzamiento de nuevos productos este año y además nuevas variedades”, explicó Constanza Torres.



Con la mira puesta en conquistar mercados internacionales como España y Brasil, la marca sigue comprometida en brindar lo mejor a sus clientes en Chile, invitándolos a unirse a esta emocionante aventura a través de sus redes sociales y página web, donde los consumidores pueden encontrar recetas innovadoras para enriquecer la alimentación diaria de sus mascotas.



“Nada Nos Detiene Mujeres Emprendedoras" fue posible gracias a la colaboración de G100, corporación sin fines de lucro de apoyo al emprendimiento, junto a Transbank, Paris e Isa Intervial.