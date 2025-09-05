Social 05-09-2025

Canal 30 destacó aniversario de Diario El Heraldo

El programa “Contigo en la Tarde”, que conduce Javiera Suazo en Canal 30, tuvo como invitado al director de Diario El Heraldo de Linares, Miguel Ángel Venegas, para resaltar la importancia de este medio de comunicación que acaba de celebrar sus 88 años de labor periodística.

En una interesante y entretenida conversación, se puso de relieve el patrimonio histórico que constituye El Heraldo, permanente fuente de consulta de historiadores, investigadores y lectores.

Del mismo modo, se abordó el proceso de ir adecuándose a las exigencias de la sociedad, ahora en la era digital, con presencias en las diferentes plataformas digitales, pero lo indicó su director “sin perder su identidad”.

De esta manera, Canal 30 también se sumó al reconocimiento a Diario El Heraldo, por toda su trayectoria en el trabajo periodístico.

