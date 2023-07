Agricultura 29-07-2023

Canalistas solicitan priorizar reparación del Canal Melado para evitar la pérdida de 28 mil hectáreas de cultivo

Desde la Junta de Vigilancia del Río Maule indicaron que en caso de no abordar el problema con prontitud podrían verse en riesgo 28 mil hectáreas de cultivo en la zona, donde un 30% corresponde a frutales y el 70% restante a agricultura tradicional, praderas y engorda de animales.



Tras el anuncio del MOP de invertir 366 mil millones de pesos para reconstrucción por inundaciones, los pequeños canalistas y regantes del Maule solicitaron al gobierno priorizar la reparación del Canal Melado, que riega toda la cuenca sur de esta región, equivalente a 28 mil hectáreas de cultivos.



“Con las lluvias desapareció el acceso al canal y se perdieron los 3 primeros kilómetros de éste, por lo tanto, pedimos al gobierno trabajar en la ribera del Río Melado a la altura de la bocatoma del canal matriz, que es donde está el mayor daño”, indicó el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez.



El dirigente de la Multigremial Nacional y también administrador de la Asociación Canal de Riego Melado agregó que “en concreto se debe hacer un camino nuevo de borde, reparar el canal y mejorar la infraestructura de defensa del río que está golpeando al canal para que no siga deteriorándose. Según nuestras estimaciones estas reparaciones equivalen a cerca de 4 mil millones de pesos”



“El gran problema es que la temporada de riego comienza el 30 de septiembre, por lo que queda muy poco tiempo para efectuar estos arreglos de manera de enfrentar la temporada de riego con la infraestructura operativa, de lo contrario podríamos perder miles de hectáreas de cultivo en la región”.



El Canal Melado riega toda la cuenca sur del Maule, es decir, Linares, Roblería y Longaví. Pertenece a la Junta de Vigilancia del Río Maule, la más grande del país, con 250 mil hectáreas bajo cuota de riego y 13 mil accionistas.