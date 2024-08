Política 13-08-2024

Candidata a CORE Patricia Labra se compromete a no viajar al extranjero con recursos públicos



En un compromiso con la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, la candidata a consejera regional por la Provincia de Linares, Patricia Labra, anunció su intención de no participar en misiones al extranjero financiadas con fondos públicos del Gobierno Regional.

La abogada y ex convencional constituyente, radicada en Parral, aseguró que la Región del Maule tiene otras prioridades más urgentes que requieren atención y recursos, especialmente en temas como seguridad, salud y educación, entre otros.

"Es fundamental que los recursos públicos se destinen a necesidades inmediatas y concretas de nuestra región, en lugar de ser utilizados para viajes que, en muchas ocasiones, no arrojan resultados concretos para nuestra comunidad. No digo que esté mal hacerlo, pero desde mi punto de vista lo considero un gasto excesivo", afirmó Patricia Labra.

La candidata enfatizó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. "Nuestros ciudadanos merecen un gobierno que priorice el bienestar local y que gestione los recursos con responsabilidad. Estoy comprometida a trabajar para la región y especialmente para la provincia de Linares, asegurando que cada peso invertido tenga un impacto positivo y directo en la calidad de vida de nuestros habitantes", añadió.