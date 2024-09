Política 29-09-2024

Candidato a Alcalde (IND) Felipe González refuerza su propuesta de trabajo para el Municipio de Linares

Con el primer mes de campaña electoral de cara a los comicios de los próximos días sábado 26 y domingo 27 de octubre, el candidato a Alcalde por Linares (IND) , Felipe González, realizó un análisis del diálogo con la Comunidad en su despliegue territorial.

En primer término, explicó que “hemos tenido muy buena aceptación de vecinos y vecinas de los distintos sectores, nos ven con la oportunidad de ser gestores de este cambio que necesita la Municipalidad de Linares, desde el punto de vista administrativo y nuevos líderes que los representen, que provengan de familias de esfuerzo a los cuales la Educación les ha dado la opción de crecer y de plantearse como un gobierno comunal”.

Respecto de necesidades captadas desde las personas como urgentes, Felipe González precisó que “la Salud es lo que primero nos mencionan las personas, de mejorar la infraestructura, más cantidad de profesionales… reforzar la Seguridad; también la Educación, con mejores instalaciones… que va en la sintonía de propuestas que hemos planteado, como pagar la deuda de los Profesores y Asistentes de la Educación y la Transparencia en el nombramiento de los directores en los establecimientos educacionales”.

Finalmente, también guardó una reflexión por las resoluciones judiciales y formalizaciones en el caso “fraude al Fisco”, que involucra entre otros, al Alcalde Mario Meza y el ex administrador municipal, John Sancho: “tenemos que dejar a la Justicia que haga su trabajo, yo no los puedo acusar de nada porque no soy juez ni tengo las pruebas… pero si es la Justicia la que acredita estos hechos en investigación, bueno, tiene que ocurrir lo que debe ser. Sí me pongo en el lugar de sus familias y, a mí, no me gustaría estar pasando por esa situación”.