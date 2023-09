Cultura 29-09-2023

“Cantor”: el segundo disco solista del músico maulino Mauricio Vega

Estilos como bolero son, cuecas, tonadas, canciones propias y recopiladas conforman el disco “Cantor” que el músico presentó a través de sus redes sociales



Luego de un primer disco llamado “Orígen, tonadas de tierra” nace la idea de pensar en una segunda producción que tuviera creaciones propias: “ya tenía Pedro del Carmen y Milonga pa´ la vida” señala, y junto a los músicos linarenses Cristóbal Tapia, Diego Fuentealba y Martín Lema comenzó el trabajo de grabar y dar forma a esta nueva obra. “Fui escribiendo y mezclando con algunas recopilaciones y canciones que siempre han sido parte de mi repertorio, fue un largo proceso que comenzó a fines de 2019 y vio la luz este 2023”.



Destaca en “Cantor” la gran cantidad de músicos que colaboraron para dar forma a un álbum que suma nuevas obras al extenso repertorio de la música maulina: “fue un proceso colectivo, un disco que fuimos armando en el camino junto a muchas amigas y amigos que colaboraron desde distintas partes del país y también gente que me recomendó cantar algunas de las canciones como “El Martirio” en donde participa como invitada mi hermana, la cantautora Elizabeth Vega, “El turpial”, una antigua habanera que me aconsejaron cantar en el cajón de Vega de Salas” y en la que además de la banda compuesta por Vega, Tapia, Lema y Fuentealba, se sumaron la cantante santiaguina Carolina Martínez y el cuarteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica del Maule Sur.



“Me tomé el tiempo para ir encontrando las canciones, hacer creaciones nuevas y trabajar dedicadamente en cada arreglo”, de un disco que a días de ser presentado en redes sociales fue destacado por el medio nacional El Mercurio, junto a otros discos de música chilena que fueron lanzados en el transcurso de las Fiestas Patrias recién pasadas.



Mauricio Vega ha sido un activo músico, investigador y compositor linarense, ha participado de agrupaciones como “De patenquincha” y el afamado dúo “Los Dos Maulinos”, también ha formado parte de la reconocida agrupación local “Los Choros del Canasto”. Desde este 2023 se le ha visto trabajando arduamente en su proyecto como solista y respecto a esta nueva faceta señala: “El Cantor, como el ave se reconoce por lo que canta, lo que dice y en estos tiempos me urgía poder decir lo que pienso y plasmar mi propia música en este material, las cosas que nos van pasando, por ejemplo en la canción “Provincia” hablo de las sensaciones que me provocó volver a mi Linares natal luego de haber pasado algunos años estudiando en Santiago.